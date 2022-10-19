BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER - Son Dakika
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BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER

19.10.2022 00:46

BURSA'da trafikte yol verme tartışmasında otomobille kamyonun önünü kesen 4 kişi, sürücü Alaattin A.'yı (64) araçtan indirip darbetti.

BURSA'da trafikte yol verme tartışmasında otomobille kamyonun önünü kesen 4 kişi, sürücü Alaattin A.'yı (64) araçtan indirip darbetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolunun İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine giden Alaattin A. (64) yönetimindeki 16 KS 175 plakalı kamyon ile henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Bir süre sonra otomobille kamyonun yolunu kesen sürücü ve yanında bulunan 3 kişi, Alaattin A.'yı araçtan indirerek darbetti. 4 şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanan Alaattin A., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA OTOMOBİLLE YOLUNU KESTİKLERİ KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜ DARBETTİLER - Son Dakika
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