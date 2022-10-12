Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı

12.10.2022 08:59

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurulan bir pazarda iki pazarcı arasında çıkan tartışma büyüyerek yerini sandalye ve sopalı kavgaya bıraktı. Yaşananlar kameraya yansırken polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın tarafları birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Pazarında tezgah açan pazarcılar arasında meydana gelen olayda müşteri kapma sebebiyle başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

BİRBİRLERİNİN KAFALARINDA SANDALYE KIRDILAR

Kavgada ise sandalye ve sopalar havada uçuştu. Birbirlerinin kafalarında sandalye kıran tarafları çevredeki vatandaşlar da ayıramadı. Ortalık savaş alanına dönerken; kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha fazla büyümeden son buldu. Pazarcıların birbirinden şikayetçi olmadığı ve tartışmanın son bulduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika
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