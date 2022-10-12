Osmangazi ilçesi Alemdar Pazarında tezgah açan pazarcılar arasında meydana gelen olayda müşteri kapma sebebiyle başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Kavgada ise sandalye ve sopalar havada uçuştu. Birbirlerinin kafalarında sandalye kıran tarafları çevredeki vatandaşlar da ayıramadı. Ortalık savaş alanına dönerken; kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha fazla büyümeden son buldu. Pazarcıların birbirinden şikayetçi olmadığı ve tartışmanın son bulduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Pazarcıların ortalığı savaş alanına çeviren kavgası kameraya yansıdı - Son Dakika