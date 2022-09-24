Bursa haber: Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa haber: Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi

24.09.2022 15:50
Bursa haber: Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi

Bursa haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesi polisin durdurduğu kamyonda piyasa değeri 7 milyon TL olan 9 milyon 450 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesi polisin durdurduğu kamyonda piyasa değeri 7 milyon TL olan 9 milyon 450 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon, gece saatlerinde İnegöl girişinde durduruldu. Kamyonda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak 9 milyon 450 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Nevzat A., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber: Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber: Bursa'da piyasa değeri 7 milyon TL olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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