Bursa haber... Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Bursa haber... Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı

18.10.2022 00:58
Bursa haber... Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı

Bursa yerel 3. sayfa haberine göre Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı.

Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece yarısı meydana geldi. İznik ilçesindeki İstanbul Kapı Aile Sağlığı merkezine giren hırsız içeride bulunan bilgisayarı ve kulak kontrol cihazını çaldı. Sabah sağlık ocağında görevlinin fark etmesi üzerine polis olay yerine geldi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından kimliği tespit edilen ekipler şüpheli gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İstanbul, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber... Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber... Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
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