Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı

08.10.2022 09:30

Bursa'da mesai sonrası fabrikadan aldığı işçileri evine götüren minibüs, bir aracın sıkıştırmasıyla sonucu yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Yaşanan kazada şoför ve 5 işçi yaralandı.

Mudanya ilçesinde, fabrika çalışanları sabah 08.00'de mesai bitince evlerine gitmek üzere yola çıktı. Erdinç Başaran idaresindeki servis minibüsü Bursa yolu Siteler Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sıkıştırmasıyla, yağışın da etkisiyle yoldan çıktı. Yeşil alana çıkan minibüs bir elektrik direğine çarparak durabildi.

5 İŞÇİ VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada minibüsteki 20 yolcu büyük panik yaşarken, 5 işçi ve sürücü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi kazayı gören mesai arkadaşları ve vatandaşlar yaptı. 112 ve 110 ekibi de kısa sürede olay yerine geldi. Bir süre yerde yatan yaralılar 112 ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MESAİ ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Fabrikada mesaiden çıkan onlarca çalışan da kazayı görünce servis araçlarından inerek yardım etti. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler;


Servis minibüsünde can pazarı! İşçileri evine götüren minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı
Servis minibüsünde can pazarı! İşçileri evine götüren minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı
Servis minibüsünde can pazarı! İşçileri evine götüren minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı
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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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