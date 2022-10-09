Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI

09.10.2022 19:31

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesindeki alacak-verecek nedeniyle tabanca, balta ve sopanın kullanıldığı kavgada başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. (40) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki alacak-verecek nedeniyle tabanca, balta ve sopanın kullanıldığı kavgada başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. (40) yaralandı. Kavga anı kameraya anbean yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cemil İ. (37), iddiaya göre yolda karşılaştığı Muhammed H.'den (40) 3 bin 700 dolar olan alacağını faiziyle birlikte 4 bin 300 dolar olarak geri istedi. Muhammed H., faiz vermeyeceğini söyleyince taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, balta ve tabancanın kullanıldığı kavga, kameralara saniye saniye yansıdı. Çevredekiler tarafları ayırmak için büyük çaba sarfetti. Yaşanan arbede sırasında başına tabanca kabzasıyla vurulan Muhammed H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed H., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın ardından kaçan Cemil İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada BABASININ TRAKTÖRLE ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ LİLAZ, AĞIR YARALANDI BABASININ TRAKTÖRLE ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ LİLAZ, AĞIR YARALANDI
Kaynak: DHA

Turgutalp, İnegöl, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 20:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement