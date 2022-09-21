Bursa haber: Bursa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan Bekir D. yakalandı. Şüphelinin ağabeyi Akın D.'nin de iki hafta önce aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla aranan, firari durumdaki Bekir D.'nin, İnegöl ilçesinin Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokak'taki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Bekir D., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bulunduğu evde yapılan aramada 13,67 gram metamfetamin, 2,70 gram esrar, 2 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 165 TL para ele geçirildi.

İKİ HAFTA ÖNCE DE AĞABEYİ TUTUKLANDI

Şüpheli Bekir D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bekir D.'nin ağabeyi Akın D.'nin iki hafta önce aynı suçtan yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.