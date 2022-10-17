Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü

17.10.2022 12:56
Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa-Ankara otoyolunda sağanak yağış sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa- Ankara otoyolunda sağanak yağış sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa- Ankara otoyolu Kestel ilçesi Turanköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyreden V.Y. idaresindeki 77 EES 876 plakalı otomobil yoğun yağış sonucu görüş mesafenin düştüğü ve kayganlaşan yolda viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra aynı istikamette giden K.S. idaresindeki 10 AEE 069 plakalı tıra yandan çarptı.

Kaza sonucu sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın olduğu sırada yine aynı yönden gelen V.D. idaresindeki 34 FJD 257 plakalı otomobil de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tırın dorse kısmına arkadan çarptı. Bu sırada aynı şekilde kontrolden çıkan Y.K idaresindeki 34 JK 2533 plakalı otomobil de tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, 34 JK 2533 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve kadın olduğu öğrenilen N.P.'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan sürücü Y.K. da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 2 ölü - Son Dakika
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