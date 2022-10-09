Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

09.10.2022 13:08
Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göllüce Mahallesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Biruç A'nın (30) kontrolündeki 16 FDH 88 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan İbrahim Y. (30) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Göllüce, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa haber: Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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