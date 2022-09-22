Bursa haber! Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

22.09.2022 20:18
Bursa haber! Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı

Edinilen Bursa haberine göre BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ve 30 yolcusu bulunan otobüs, bariyerlere çarptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan ve 30 yolcusu bulunan otobüs, bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. 30 yolcusu ile Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Faik K. (48) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp, yola paralel şekilde durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Bursa- Yalova karayolu Bursa istikametinde trafik durdu. Bariyer ile refüj arasında sıkışan otobüs, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Otobüsünün yoldan kaldırılmasının ardından yol, kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Yolcular ise başka bir otobüse nakledildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da yolcu otobüsü bariyerlere çarptı - Son Dakika
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