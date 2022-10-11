Bu arada şüphelinin üzerinden 375, kadın ile çocuğun üzerinden de 1467 lira çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

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