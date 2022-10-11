Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı

11.10.2022 20:54
Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı

Bursa gündem haberi: Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dilenci operasyonunda zabıta ekiplerine mukavemette bulunan kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dilenci operasyonunda zabıta ekiplerine mukavemette bulunan kişi gözaltına alındı.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Caddesi'nde yanında çocukla dilenen Abidin M.'ye (44) işlem yapmak istedi.

Bu sırada Abidin M, elindeki bıçakla zabıta ekiplerine mukavemette bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelinin üzerinden 375, kadın ile çocuğun üzerinden de 1467 lira çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber | Bursa'da zabıta ekiplerine mukavemette bulunan dilenci polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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