Bursa haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
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Bursa haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu

20.10.2022 22:00
Bursa haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu

Edinilen Bursa haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan programına eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekilimiz sayın Binali Yıldırım'a, koruma müdürüne ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Şamil Ayrım'a, geçirdikleri trafik kazası dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Oktay'ı arayarak Yıldırım'ın bulunduğu hastaneye gittiğini ve doktorlarından bilgi aldığını, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu iletti.

Oktay da Asadov'a teşekkür ederek "Kardeş Azerbaycanlı doktorlarımıza güveniyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Binali Yıldırım, Şamil Ayrım, Azerbaycan, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika

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