Bursa haber: Esenyurt'taki karakolda Birol Yıldırım'ın ölümü; tanıklar dinlendi

ESENYURT Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 12 sanıklı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi. Tanık olarak dinlenen polis memurlarından S.T., 'Kapıdan geçerken bir şahsın yerde yattığını gördüm. Çok kalabalıktı. Grup amirimize ne olmuş diye sordum. Şahsın yaralandığını söyledi' şeklinde ifade verdi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz 7 sanık, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen Zekeriya Gümüş,"Ben epilepsi hastasıyım, polis memurlarına hasta olduğumu söyledim. Onları benim yanımdan aldılar. Ben karakolun içinde herhangi bir başka ses, gürültü, vurma, dövme gibi bir eyleme şahit olmadım, duymadım" dedi.

"MAKTULÜN POLİSLERLE ARALARINDA TARTIŞMA OLDU"

Bir diğer tanık U.Ş. de, karakolda yeni görevlendirildiğini, olay günü kapıda nöbetçi olduğunu söyleyerek, "Vefat eden beyefendi geldi. Arkadaşlarının olaya karıştığını ve bilgi alacağını söyledi. Yarım saat sonra polis memurlarıyla aralarında tartışma oldu. Polis memurları o kişiyi yeniden içeriye aldılar, girmek istemedi. Benim nöbet tuttuğum yer ile içeride olayların olduğu yer arasında baya bir mesafe vardır, bulunduğum yerden hiçbir şekilde gözükmez. Bir süre sonra içeriden bir polis geldi, birinin baygınlık geçirdiğini ve ambulans gelirse içeriye yönlendirmemi söyledi" dedi.

"KAPIDAN GEÇERKEN BİR ŞAHSIN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM"

Bir diğer tanık S.T. de, olay tarihinde karakolda ifade alan polis memuru olarak görev yaptığını, karakolun yoğun ve kalabalık bir karakol olduğunu ifade ederek, "Dur gibi bağırış, çağırış sesleri geldi ancak ben yerimden kalkıp bakmadım. İfadesini aldığım şahsın işlemini bitirdikten sonra nezarethaneye götürdüm, görevliye teslim ettim Dönüşte mutfağın bulunduğu koridordan geçiyordum, kapıdan geçerken bir şahsın yerde yattığını gördüm. Çok kalabalıktı. Grup amirimize ne olmuş diye sordum. Şahsın yaralandığını söyledi." şeklinde konuştu.Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.