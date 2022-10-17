Bursa haber! Madende Yaşamını Yitiren Madenci Şaban Yıldırım'ın Annesi: "Yavrum Çocuklarını Göremeden Gitti, İkiz Bebekleri Olacaktı" - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber! Madende Yaşamını Yitiren Madenci Şaban Yıldırım'ın Annesi: "Yavrum Çocuklarını Göremeden Gitti, İkiz Bebekleri Olacaktı"

17.10.2022 16:50

Bursa haberi: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bartın Amasra’da yaşanan faciada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım’ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım’ın annesi, “Analardan ayırdılar, çoluk çocuktan ayırdılar. Gençliğine doyamadı yavrum. Yıkıldık biz. Yavrum çocuklarını göremeden gitti, ikiz bebekleri olacaktı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bartın Amasra'da yaşanan faciada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım'ın annesi, "Analardan ayırdılar, çoluk çocuktan ayırdılar. Gençliğine doyamadı yavrum. Yıkıldık biz. Yavrum çocuklarını göremeden gitti, ikiz bebekleri olacaktı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası sonrası Amasra'da bugün madenci yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Karaca, madende hayatını kaybeden Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Sıla Yıldırım, kayınvalidesi Nesrin Akkuş ve Yıldırım'ın annesini Ahatlar köyünde ziyaret etti.

Şaban Yıldırım'ın kayınvalidesi Nesrin Akkuş, şu sözlerle duygularını anlattı:

"Olamıyor bu, buna acıya katlanılır mı? Böyle bir acının tarifi yok. Ben dün akşam, arkadaşları buraya geldi, diyorum ki oradaki yaşamı biz bilmiyoruz siz biliyorsunuz. Siz çalışıyorsunuz, o gazı çektikten sonra ne kadar sonra beni yavrum orada kaldı. Oraya gittim bugün, ben yavrumun nasıl yıkandığını, nasıl dolabı olduğunu, eşyalarını nereye koyduğuna baktım. O insanların orada yaşam tarzı bambaşkaymış. Çok zor bir yer, anlatılacak, tarif edilebilecek bir yer değil."

"İKİZ BEBEKLERİ OLACAKTI"

Madende yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın annesi de şöyle konuştu:

"Ben yavruma kıyamıyordum, içerlerde gitti yavrum. Gaz var mı diye nasıl bakmıyorsunuz dedim. Eşine demiş, 'İçerde tamirat olacak' demiş. Analardan ayırdılar, çoluk çocuktan ayırdılar. Gençliğine doyamadı yavrum. Sorumlular, bizim uşaklarımız nasıl kömür çıkardılarsa siz de görevlerinizi yapın. Yıkıldık biz. Yavrum çocuklarını göremeden gitti, ikiz bebekleri olacaktı."

YORUMLAR
500
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu Bartın gündem haberi | CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu Bartın gündem haberi | CHP heyeti, maden ocağında patlama yaşanan Amasra'da temaslarda bulundu
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Şaban Yıldırım, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Madende Yaşamını Yitiren Madenci Şaban Yıldırım'ın Annesi: 'Yavrum Çocuklarını Göremeden Gitti, İkiz Bebekleri Olacaktı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haber! Madende Yaşamını Yitiren Madenci Şaban Yıldırım'ın Annesi: "Yavrum Çocuklarını Göremeden Gitti, İkiz Bebekleri Olacaktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement