Bursa haber! Madende Yaşamını Yitiren Madenci Şaban Yıldırım'ın Annesi: "Yavrum Çocuklarını Göremeden Gitti, İkiz Bebekleri Olacaktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Bartın Amasra'da yaşanan faciada yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti. Yıldırım'ın annesi, "Analardan ayırdılar, çoluk çocuktan ayırdılar. Gençliğine doyamadı yavrum. Yıkıldık biz. Yavrum çocuklarını göremeden gitti, ikiz bebekleri olacaktı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası sonrası Amasra'da bugün madenci yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Karaca, madende hayatını kaybeden Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Sıla Yıldırım, kayınvalidesi Nesrin Akkuş ve Yıldırım'ın annesini Ahatlar köyünde ziyaret etti.

Şaban Yıldırım'ın kayınvalidesi Nesrin Akkuş, şu sözlerle duygularını anlattı:

"Olamıyor bu, buna acıya katlanılır mı? Böyle bir acının tarifi yok. Ben dün akşam, arkadaşları buraya geldi, diyorum ki oradaki yaşamı biz bilmiyoruz siz biliyorsunuz. Siz çalışıyorsunuz, o gazı çektikten sonra ne kadar sonra beni yavrum orada kaldı. Oraya gittim bugün, ben yavrumun nasıl yıkandığını, nasıl dolabı olduğunu, eşyalarını nereye koyduğuna baktım. O insanların orada yaşam tarzı bambaşkaymış. Çok zor bir yer, anlatılacak, tarif edilebilecek bir yer değil."

"İKİZ BEBEKLERİ OLACAKTI"

Madende yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın annesi de şöyle konuştu:

"Ben yavruma kıyamıyordum, içerlerde gitti yavrum. Gaz var mı diye nasıl bakmıyorsunuz dedim. Eşine demiş, 'İçerde tamirat olacak' demiş. Analardan ayırdılar, çoluk çocuktan ayırdılar. Gençliğine doyamadı yavrum. Sorumlular, bizim uşaklarımız nasıl kömür çıkardılarsa siz de görevlerinizi yapın. Yıkıldık biz. Yavrum çocuklarını göremeden gitti, ikiz bebekleri olacaktı."