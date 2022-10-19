Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 12:48
Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bursa gelişmesine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, törende yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devletle kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını söyledi.

Muhtarlık kurumunun önemine işaret eden Aşçı, "Muhtarlık, bir yanıyla yerel demokrasinin en eski örneği temsil eden, diğer yanıyla da devletimizin en küçük ve her noktada ki parçası olan bir kurumdur. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedir." dedi.

Törene, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Muhtarlar Günü, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement