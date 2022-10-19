Bursa haber | Mudanya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mudanya Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Aşçı, törende yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devletle kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını söyledi.

Muhtarlık kurumunun önemine işaret eden Aşçı, "Muhtarlık, bir yanıyla yerel demokrasinin en eski örneği temsil eden, diğer yanıyla da devletimizin en küçük ve her noktada ki parçası olan bir kurumdur. Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedir." dedi.

Törene, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.