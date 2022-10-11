Bursa haber! Türk Kızılay Bursa Şubesinden görme engellilere ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Bursa haber! Türk Kızılay Bursa Şubesinden görme engellilere ilk yardım eğitimi

11.10.2022 15:52
Bursa haber! Türk Kızılay Bursa Şubesinden görme engellilere ilk yardım eğitimi

Bursa gündem haberi | Türk Kızılay Bursa Şubesi, görme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, görme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi.

Dezavantajlı bireylerin eğitimi için çalışmalarına devam eden Türk Kızılay Bursa Şubesi, görme engellilere yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

Etkinliğe farklı düzeyde görme kaybı bulunan görme engelli bireylerin yanı sıra Nilüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü ve Kızılay Engelsiz Kulübü gönüllüleri katıldı.

İnsan ve bebek maketleri kullanılarak gerçekleştirilen eğitimler esnasında görme engelliler insan bedeni üzerinde doğrudan uygulama yapma imkanı buldu.

Eğitimler sonunda okuyucu ve işaretleme desteği verilerek sınav yapıldı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Engelsiz Kulübü Başkanı Emre Fencioğlu, yaptığı açıklamada, görme engelli kursiyerlere yönelik koruma, bildirme, kurtarma prensipleri esas alınarak ilk yardım eğitimine katıldıklarını belirtti.

Teorik ve pratik şeklinde iki gün süren faaliyetlerde kendilerine refakatçi desteğinin de verildiğini aktaran Fencioğlu, "Bizleri yalnız bırakmayan genç ve kadın teşkilatımızın iyilik elçilerine, kıymetli hocalarımıza, görünmez elleriyle yolumuzu açan şube personellerine, yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerimiz yedişer kişilik gruplar halinde devam edecek. Kursiyerlerin sayısı hedeflenen noktaya ulaştıktan sonra Bursa'da ikamet eden ve özel eğitim sınıflarında eğitim alan görme engelli çocuklara yönelik akran eğitimi modeli ile temel bilinçlendirme aşamasına geçilecek." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Kızılay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber! Türk Kızılay Bursa Şubesinden görme engellilere ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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