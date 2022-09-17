Bursa haberi: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (2) - Son Dakika
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Bursa haberi: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (2)

17.09.2022 22:32
Bursa haberi: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (2)

Bursa yerel gündem haberine göre 'TÜRK POLİSİ YAKALAR'Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olan MLKP FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı...

'TÜRK POLİSİ YAKALAR'

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olan MLKP FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve 1 erkek örgüt mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde sürdürülen çalışmalarda 17 Eylül 2022 saat 19.30 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonla üzerlerinde bulunan sahte kimliklerle Dikili'de yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı, 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar" dedi.

Umutcan ÖREN/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

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