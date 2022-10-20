Bursa haberi... Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa haberi... Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

20.10.2022 14:12
Bursa haberi... Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa yerel 3. sayfa haberine göre Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirilirken, yasak alanda avlandığı belirlenen 8 kişi idari para cezası kesildi.

Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirilirken, yasak alanda avlandığı belirlenen 8 kişi idari para cezası kesildi. 53 çuval midye tekrar denize döküldü.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü, Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Zeytinbağı Jandarma Komutanlığı ile birlikte Mudanya İlçesi Eğerce sahilinde yasak alanda midye avcılığını önlemek hedefiyle ortaklaşa denetim yapıldı. Yaklaşık 2 ton (53 çuval) midye (kum şırlanı), 6 adet el dreci, 4 adet dalış takımı ve 8 kişiye idari para cezası kesildi. Canlı olan midyelerin tamamı tekrar denize bırakıldı. İl müdürlüğünün denetimleri devam edecek." - BURSA

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberi... Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi... Bursa'da 2 ton kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika
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