BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU - Son Dakika
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BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU

24.10.2022 07:32
BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU

BURSA'da, Üftade Camii'nin 530 yıllık medrese bölümünün kubbesindeki kurşun levhaları çalmak için çatısına çıkan Emrah A., gece bekçileri tarafından kıskıvrak yakalanırken, erketede bekleyen şüpheli U.C. kaçtı.

BURSA'da, Üftade Camii'nin 530 yıllık medrese bölümünün kubbesindeki kurşun levhaları çalmak için çatısına çıkan Emrah A., gece bekçileri tarafından kıskıvrak yakalanırken, erketede bekleyen şüpheli U.C. kaçtı. Ekipler Emrah A. ile telefonda konuşturdukları U.C.'nin yerini belirlemeye çalışırken, olay yerinden kaçan şüpheli, kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Üftade Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii'nin 530 yıllık medrese bölümü 'Darül Kurra'nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti. Şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı. Ekipleri karşısında gören U.C. medresenin çatısındaki arkadaşı Emrah A.'yı uyararak olay yerinden kaçtı. Hızla çatıya çıkarak Emrah A.'yı kıskıvrak yakalayan ekipler olay yerinden kaçan U.C.'nin peşine düştü. Ancak yaklaşık 10 dakikalık takibin ardından izini kaybettiren U.C. kayıplara karıştı.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ CEP TELEFONU İLE KONUŞTURDU

Bu sırada Emrah A.'nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.'dan arkadaşı U.C.'yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi. U.C.'nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ancak izine rastlanamayan U.C. kayıplara karıştı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Emrah A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alındı. Olay yerinden kaçan U.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU Tarihi medreseden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı Tarihi medreseden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA 530 YILLIK MEDRESENİN KURŞUN LEVHALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI, KAÇAN ORTAĞIYLA TELEFONDA KONUŞTU - Son Dakika
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