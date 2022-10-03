Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler

03.10.2022 09:56
Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da arıza yapan araçları ilginç yöntemlerle itme görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobili arkadaşları ilginç bir yöntemle itti. Aracın kaputuna oturan kişi arıza yapan otomobili ayaklarıyla itti.

Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü.

İlginç itme yöntemleri cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler Bursa haber! Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek böyle götürdüler İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement