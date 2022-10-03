Diğer bir görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Arıza yapan otomobili panelvan araç arkasından iterek götürdü.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haberi | Bursa'da arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek götürdüler - Son Dakika

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