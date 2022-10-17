Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı - Son Dakika

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