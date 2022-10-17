Son dakika haberi... Yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

17.10.2022 08:28

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Onur D. (36) Fatih Mahallesi 2. Beyaz Sokak'ta çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Onur D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede tabancayı bulan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Fatih, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı - Son Dakika
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