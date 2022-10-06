Bursa haberi: Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa haberi: Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı

06.10.2022 12:38
Bursa haberi: Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan B.Ö. motosikleti evinin otoparkına park etti.

Bir süre sonra alarm çaldığını duyan B.Ö, otoparka gittiğinde bir kişinin motosikletini çalmaya çalıştığını gördü.

Şüpheli B.Ö'nün tepki göstermesi üzerine bıçağını çıkaran şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

B.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görüntülerden zanlının M.S. olduğunu tespit eden ekipler, onu Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi: Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi: Bursa'da çalmaya çalıştığı motosikletin sahibine bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
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