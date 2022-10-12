Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması - Son Dakika
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Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması

12.10.2022 16:56
Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması

Bursa gündem haberine göre Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 15 bin 785 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında 15 bin 785 bin lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki uygulama noktasında dron destekli denetim yaptı.

Uygulamada kasası yüklüyken brandayı kapatmayan bir hafriyat kamyonunu sürücüsüne 408 lira ceza kesildi.

Yine dronla trafik kurallarına uymadığı, araç kullanırken telefon kullandığı belirlenen bazı sürücülere de 15 bin 785 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamaların kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması - Son Dakika
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