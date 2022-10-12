Yine dronla trafik kurallarına uymadığı, araç kullanırken telefon kullandığı belirlenen bazı sürücülere de 15 bin 785 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberi! Bursa'da dron destekli trafik uygulaması - Son Dakika

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