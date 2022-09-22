Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl-Alanyurt seferini yapan Hakim Özdemir (53) yönetimindeki 16 M 06109 plakalı özel halk otobüsü, köprülü kavşak mevkisinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, refüj üzerinden tali yola geçti. Bu sırada tali yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, otobüsün şoförünün manevra yapmasıyla son anda altında kalmaktan kurtuldu. Özdemir, otobüsle iş yerinin demir korkuluklarına çarpmak üzereyken, yeni manevra yaparak, daha büyük kazanın da önüne geçti. Şoför ile yolcular, kazayı yara almadan atlatırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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