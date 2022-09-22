BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA

22.09.2022 13:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjü aşıp tali yola geçti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjü aşıp tali yola geçti. Seyir halindeki kamyonetin sürücüsü ise saniyelerle otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl-Alanyurt seferini yapan Hakim Özdemir (53) yönetimindeki 16 M 06109 plakalı özel halk otobüsü, köprülü kavşak mevkisinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, refüj üzerinden tali yola geçti. Bu sırada tali yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, otobüsün şoförünün manevra yapmasıyla son anda altında kalmaktan kurtuldu. Özdemir, otobüsle iş yerinin demir korkuluklarına çarpmak üzereyken, yeni manevra yaparak, daha büyük kazanın da önüne geçti. Şoför ile yolcular, kazayı yara almadan atlatırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA HALK OTOBÜSÜ, REFÜJÜ AŞIP YOLDAN ÇIKTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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