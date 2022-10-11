İş yerinin yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ise yangından etkilenmemeleri için başka bir alana götürüldü.

Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.