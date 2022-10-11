Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

11.10.2022 13:04
Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa habere göre Bursa'da bir imalathanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Bursa'da bir imalathanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde havalandırma ekipmanları üretilen atölyenin ikinci katındaki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş yerinin yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ise yangından etkilenmemeleri için başka bir alana götürüldü.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi... Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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