Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi - Son Dakika
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Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi

10.10.2022 00:58
Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, bir süre sağa sola savrularak başka bir otomobil çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, bir süre sağa sola savrularak başka bir otomobil çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama yaptıktan sonra bir süre sağa sola savrulan otomobil, 16 SYN 01 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarparak zor durabildi.

Kaza anı ise trafikte seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi - Son Dakika
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