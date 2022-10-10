Bursa 'da hatalı sollama yapan otomobil, bir süre sağa sola savrularak başka bir otomobil çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haberi: Bursa'da kaza 'böyle geliyorum' dedi - Son Dakika

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