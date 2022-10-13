Bursa 'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk tarafından kontağı kapatılmak istenirken geri hareket eden hafif ticari araç, yoldan geçen anne ile kızına çarptı.

Kaynak: AA

Tragger, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı - Son Dakika

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