Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı - Son Dakika
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Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı

13.10.2022 11:34
Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı

Bursa haberi: Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk tarafından kontağı kapatılmak istenirken geri hareket eden hafif ticari araç, yoldan geçen anne ile kızına çarptı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk tarafından kontağı kapatılmak istenirken geri hareket eden hafif ticari araç, yoldan geçen anne ile kızına çarptı.

Hafif ticari araçla Vani Mehmet Mahallesi'nde bir sokaktaki adrese sipariş edilen ürünü getiren kargo firması çalışanı, aracı çalışır durumda bırakarak indi.

Çevredeki bir esnaf, sokakta bulunan M.E.H'den (15) aracın motorunu durdurmasını istedi. Araca binan M.E.H'nin kontağını kapatmaya çalıştığı araç, geri hareket etmeye başladı.

Hızla gelen araç, yoldan geçen M.E. ve kızı E.E'ye çarptı. Savrulan kargo aracı, kaldırıma çarparak durabildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu, çocuktan şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kestel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "taksirle yaralama" suçundan işlem yapılan M.E.H. serbest bırakıldı.

Geri hareket eden kargo aracının anne ile kızına çarpması, sokaktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Kaynak: AA

Tragger, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberi: Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı - Son Dakika
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