Kazada, sürücülerden Yedikardeş ile diğer otomobilde bulunan Emine Kurt , yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak nedeniyle kayganlaşan yoldaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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