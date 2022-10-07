BURSA'DA SP HASTASI ÇOCUKLAR İLE AİLELERİ 'MANDALA TERAPİSİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
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BURSA'DA SP HASTASI ÇOCUKLAR İLE AİLELERİ 'MANDALA TERAPİSİ'NDE BULUŞTU

07.10.2022 10:58

BURSA'da Serebral Palsi (SP) hastası çocuklar ile aileleri, ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldi.

BURSA'da Serebral Palsi (SP) hastası çocuklar ile aileleri, ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldi.

Serebral Palsili çocuklar ile aileleri, Dünya SP Günü'nde ROMATEM Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde düzenlenen sanat terapisi etkinliğinde buluştu. Sabır gerektiren tedavi sürecine destek olmak için etkinlik düzenleyen hastane yetkilileri, katılan ailelere resim çizdirip, boyama yaptırarak, kaygı ve stresi yenmelerine yardımcı oldu. 'Mandala Terapisi' ismi verilen etkinlikte; uzman doktorlar Serebral Palsi hastalığı hakkında ailelerin aklındaki soru işaretlerini gidermek için sunum yaptı.

'LEZYONUN YERİ VE ŞİDDETİNE GÖRE, ÇEŞİTLİ PROBLEMLER OLABİLİR'

SP hastalığı hakkında bilgilendirme yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu, "Serebral Palsi, gelişmekte olan beyindeki hasara bağlı kalıcı fakat ilerleyici olmayan bir hastalıktır. Aileleri ciddi etkileyen bir hastalıktır. Çocuklar büyüdükçe, yaşam süreleri uzadıkça, çeşitli problemler ortaya çıkaran bir hastalık. Lezyonun yeri ve şiddetine göre, çeşitli problemler olabilir. Bu çocuklar yürüyebilir, okula gidebilir, oturabilir, normal gelişimlerini tamamlayabilirler. Çok ciddi problemleri olanlar, ikincil problemleri olanlar da maalesef sadece oturma aşamasında kalabilir ya da tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirler. Burada önemli olan rehabilitasyon sürecinin desteklenmesidir" dedi.

'BELİRTİLERDEN YOLA ÇIKILIP, TANIYA GİDİLMELİ'

SP hastalığının belli başlı belirtileri olduğunu aktaran Dr. Selimoğlu, "Herhangi bir doğum problemi olan çocuklar, doğum sürecinden sonra yakından takip edilir. 2 aylıkken başını tutamadıysa, 6 aylıkken oturamadıysa, yaşına geldiğinde ayağa kalkıp, adım atmaya başlamadıysa, bir yaşına gelmeden bir elini diğerinden daha fazla kullanıyorsa; burada bir problem var demektir. Bebeklik yaşında emmede problem varsa, tiz ağlama gibi garip sesler çıkarma durumu varsa; bunların hepsi bir ip ucudur. Buradan yola çıkarak tanıya gidilebilir" diye konuştu.

'YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İÇİN DÜZENLEDİK'

Serebral Palsi hastası çocukların aileleriyle 'Mandala Terapisi'nde bir araya geldiklerini dile getiren ROMATEM Sağlık Grubu Medikal Direktörü Doç. Dr. Hülya Şirzai, "Bu etkinlik, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü için ailelerimizin farkındalığını artırmak, yanında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir program düzenledik. Aileler, günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri için çocuklarına yardım etmektedirler. Bu anlamda çocuklara yardım ederken; kendileri günlük yaşamlarında boş zaman aktivitelerinde bulunamıyorlar. Buna bağlı olarak stres, kaygı, depresyon, üzüntü yaşayabiliyorlar. Biz de bu aktivite ile 1 saat kendilerine ait, kendilerini özel hissettikleri, kendi duygu ve düşüncelerini yansıtabilecekleri bir sanat terapisi olan 'Mandala Terapisi' ile ifade etmelerini, kendilerini rahatlatmalarını istedik" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA SP HASTASI ÇOCUKLAR İLE AİLELERİ 'MANDALA TERAPİSİ'NDE BULUŞTU - Son Dakika
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