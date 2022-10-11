Tarihi medreseden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tarihi medreseden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

11.10.2022 16:16

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Bayezıd Paşa Medresesi'nin çatısından kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Bayezıd Paşa Medresesi'nin çatısından kurşun levha çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hocataşkın Mahallesi'nde bulunan Bayezıd Paşa Medresesi'nin çatısından kurşun levhalar çalındı.

Olayı fark eden görevliler, durumu Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şuayip A. (34) ve Burak D. (27) olduğunu tespit etti.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, gece saatlerinde başka bir hırsızlık yapmak isterken bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi medreseden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi medreseden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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