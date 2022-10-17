Bursa haberi: Bursa'da tedavi gören can dostlara 'Koruyucu aileler' aranıyor - Son Dakika
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Bursa haberi: Bursa'da tedavi gören can dostlara 'Koruyucu aileler' aranıyor

17.10.2022 10:28

Bursa haberler: Bursa'da tedavi gören can dostlara 'Koruyucu aileler' aranıyor Bursa'da operasyon geçirmiş, bir süre tedaviye muhtaç hayvanlara geçici yuva aranıyor.

Bursa'da tedavi gören can dostlara 'Koruyucu aileler' aranıyor

BURSA - Bursa'da operasyon geçirmiş, bir süre tedaviye muhtaç hayvanlara geçici yuva aranıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ile Her Eve Bir Pati Derneği tarafından başlatılan kampanyada, sokakta yaralanmış ve tedavi edilmiş kedi, köpeklere geçici yuva aranıyor. Özellikle ortopedik operasyon görmüş sokak hayvanlarının iyileşme sürecinin daha iyi tamamlanması için başlatılan kampanya çerçevesinde, koruyucu aileler 3 hafta süre zarfında can dostları evlerinde misafir edecek. Nilüfer Belediyesi tarafından mama desteğinin de sağlanacağı kedi ve köpeklere aileler isterse kalıcı da sahiplenebiliyor. Belediyenin ve derneğin sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden başvuru yapan aileler değerlendirilip, sonra hayvanlar teslim ediliyor.

"İyileşme süreci hızlanacak"

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde çalışan Veteriner Hekim Arzu Nur Diler, "Geçici yuva projemiz, canlarımızın özellikle evlerden terk edilmiş, sokakta bir şekilde kazaya karışmış kedi ve köpeklerimizin biz ameliyat ve yoğun bakım sürecinden sonraki süreçlerini kafes yerine evde geçirmelerinin daha stressiz olacağını, iyileşmenin hızlanacağını düşünerek bu projeye başladık. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan başvuruları değerlendiriyoruz. Uygun olup olmadığına karar veriliyor. Hayvanları alan aileden bakım ve beslemesini yapmasını istiyoruz. Beslenme sürecinde mama desteğini de bizler sağlıyoruz. Tedavisi bitikten sonra isterseniz ömür boyu sahiplenebilir veya bize geri bırakabilirsiniz. Bizler de onlara yuva aramaya devam ediyoruz. Aslında birçok aile evine hayvan sahiplenmek istiyor ama bazı çekinceleri olabiliyor. Bu geçici yuva projesinde bunu da deneme fırsatı bulabilecekler. Projeye yeni başladık ama ilgiden dolayı çok memnun ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Geçici yuva hayat kurtarır"

HEPAD Başkanı Emre Demir, projenin başvuru kısmı ile ilgilendiklerini belirterek, "Geçici yuva hayat kurtarır' diyerek başladık. Evlerinden terk edilen dostlarımızın psikolojik durumunu düşünerek, hem de sokakta kaza geçirmiş dostların ameliyat sonrası ev ortamında daha yoğun ilgi ile bakılması gerektiğini düşündük. Her gün buraya yüzlerce ameliyat için gelen kedi ve köpeğimiz var. Bizler de tüm Nilüfer halkına çağrı yaparak bu dezavantajlı hayvanlara geçici yuva olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu proje çerçevesinde bir kediye geçici süre yuva imkanı sağlayacak Belgin Atalı, "Bu kediyi başkaları bulmuş, bende geçici yuvaya ihtiyacı olduğunu duydum. Başvuru yaptım ve kediyi aldım. Tedavisi yapılmış bende tam olarak iyileşene kadar bakmak istiyorum. Bu çok mutluluk verici bir şey" dedi.

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Bursa, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi: Bursa'da tedavi gören can dostlara 'Koruyucu aileler' aranıyor - Son Dakika

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