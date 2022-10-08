Bursa 'da yakıtı bittiği için yolda kalan aracın sürücüsüne yardım eden bir kişiye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı - Son Dakika

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