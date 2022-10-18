Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

18.10.2022 18:22
Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Tavşanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybeden B.C. isimli erkek çocuğun cenazesi, Karacabey Haşim Onur Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, B.C'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, bakımını üstlenen teyzesi Filiz A. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Filiz A, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kadının, okuldan dönen çocuğunu servisten almak için evden çıktığı, bu sırada B.C'nin yalnız kaldığı ve yangının çocuğun oturduğu çekyatta başladığı öne sürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir binanın 4. katında dün yangın çıkmış, yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler içeride B.C'nin cansız bedenini bulmuştu.

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Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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