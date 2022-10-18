Kadının, okuldan dönen çocuğunu servisten almak için evden çıktığı, bu sırada B.C'nin yalnız kaldığı ve yangının çocuğun oturduğu çekyatta başladığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberi! Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

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