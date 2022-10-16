Son dakika haber: BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber: BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

16.10.2022 02:22

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 kamyonet, 1 otomobil ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Kemal Aydın (63) yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobil, Ersin Yırgal (41) yönetimindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet, Süleyman Şen (35) yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet ve Şefik Akın (45) yönetimindeki 16 PA 825 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonetteki Salim Tuncar (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: BURSA'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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