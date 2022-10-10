Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti - Son Dakika

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