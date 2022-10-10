Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti - Son Dakika
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Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti

10.10.2022 12:46
Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti

Bursa gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıdığını belirttiği Bursa Yıldırım Belediyesini kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıdığını belirttiği Bursa Yıldırım Belediyesini kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal sıfır atık bilincinin oluşması için çevre dostu belediyelerimizin girişimlerini görüyor ve gayretlerini gönülden destekliyorum. Sıfır atık anlayışını, Kompost Üretim Tesisi ile bir adım ileriye taşıyan Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi: Emine Erdoğan, kompost tesisi kuran Bursa Yıldırım Belediyesini tebrik etti - Son Dakika

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