Son dakika haberleri... Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı... O anlar kamerada

12.10.2022 15:22

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'nın Kestel ilçesi girişinde meydana gelen kazada tır, yolda kontrolsüz U dönüşü yapan kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa- Ankara karayolu Kestel ilçesi girişi Barakfaki mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Gül Ali Aziz Bayram(45)yönetimindeki 16 MEK 96 plakalı tır, hatalı U dönüşü yapmaya çalışan Sıddık Şimşek yönetimindeki 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araçlar, Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tırın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı... O anlar kamerada - Son Dakika
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