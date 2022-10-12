Bursa haberi | Yıldırım Kaya; Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğal Gaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi: "Siz, Aski'yi Zarar Ettirerek...

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde AKP grubunun önerisi ve oyçokluğu ile su fiyatında yüzde 50 indirim yapılmasının ardından; elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarında da yüzde 50 indirim yapılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Kaya, "Siz, ASKİ'yi zarar ettirerek hizmetleri durdurmak istiyorsunuz. CHP'li belediyelerinin hizmetlerine ket vurmaya çalışıyorsunuz" dedi.

Yıldırım Kaya, ABB Meclisi'nde AKP grubunun önerisi ve oyçokluğuyla kabul edilen su fiyatında yüzde 50 indirim kararının ardından TBMM'ye verdiği kanun teklifinde, elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarında da yüzde 50 indirim uygulanmasını önerdi. Kaya, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EĞER GERÇEKTEN SAMİMİYSENİZ, HALKIN DUYGULARI İLE OYNAMIYORSANIZ O ZAMAN 85 MİLYONUN SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETELİM"

" Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde iki gün önce bir tiyatro oynandı. Bu tiyatro oyununun aktörleri, AKP ve MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri. ASKİ'nin 23 liraya mal ettiği suyu, yani elektrik ve diğer giderler neticesinde 23 liraya mal edilen suyu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralılara 13 liraya veriyor. Fakat öyle bir öneri getirdiler ki '13 liradan değil, 6,50 liradan verilsin' diye indirim teklifinde bulundular.

Ben de şimdi AKP ve MHP milletvekillerine bir çağrı yapıyorum. Eğer gerçekten samimiyseniz, halkın duyguları ile oynamıyorsanız o zaman 85 milyonun sorununa çözüm üretelim.

"SİZ ASKİ'Yİ ZARAR ETTİREREK HİZMETLERİ DURDURMAK İSTİYORSUNUZ. CHP'Lİ BELEDİYELERİNİN HİZMETLERİNE KET VURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Ne yapalım? 'Mazota yüzde 50 indirim yapalım, benzine yüzde 50 indirim yapalım, doğal gaza yüzde 50 indirim yapalım, elektriğe yüzde 50 indirim yapalım' diye kanun teklifi verdim. Samimiyet testi burada; gelin, sadece Ankara halkının sorunlarını çözen yerde değil, 85 milyonun sorunlarını çözen yerde hareket edelim. Ama siz, samimi değilsiniz. Siz, ASKİ'yi zarar ettirerek hizmetleri durdurmak istiyorsunuz. CHP'li belediyelerinin hizmetlerine ket vurmaya çalışıyorsunuz, engelleyemediniz. Orada Meclis çoğunluğuna güvenerek bu işi yapıyorsunuz, parlamentodaki Meclis çoğunluğunuzla hayat pahalılığını durduracaksınız."

Yıldırım Kaya; elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanması için Meclis'e sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde de şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerimizde suyun fiyatının düşürülmesi, maliyetin düşmesine bağlıdır. Maliyeti düşürmek için de elektrik, benzin, mazot ve doğal gazın fiyatının düşürülmesi gerekir. TBMM'nin de vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşında koruması gerekmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde maliyet fiyatının yarısı fiyatına satılan suyun fiyatını çoğunluk oylarıyla yüzde 50 indiren başta AKP ve MHP olmak üzere, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin, 'Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi'mize desek vererek kanunlaştırması gerekir."