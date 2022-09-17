Bursa 'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin İzmir 'de yakalanmasının ardından Balıkesir 'de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP'lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Balıkesir, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4) - Son Dakika

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