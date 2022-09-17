Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4) - Son Dakika
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Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4)

17.09.2022 23:00
Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4)

Gelen Bursa haberlerine göre HÜCRE EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 'EYP' ELE GEÇİRİLDİBursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin İzmir'de yakalanmasının ardından Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi.

HÜCRE EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 'EYP' ELE GEÇİRİLDİ

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin İzmir'de yakalanmasının ardından Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi. Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP'lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Balıkesir, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberleri: Bakan Soylu: Bursa'da cezaevi memurlarını taşıyan araca bombalı saldırının failleri yakalandı (4) - Son Dakika
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