Bursa haberleri | Bursa'da, 6 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika
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Bursa haberleri | Bursa'da, 6 katlı binanın çatı katında yangın

24.09.2022 14:29
Bursa haberleri | Bursa'da, 6 katlı binanın çatı katında yangın

Bursa haber... BURSA'da, 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

BURSA'da, 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'ndaki 6 katlı binanın çatı katında saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine apartman, tahliye edildi. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliği aldı. 5 itfaiye aracıyla 15 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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3 katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi 3 katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberleri | Bursa'da, 6 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberleri | Bursa'da, 6 katlı binanın çatı katında yangın - Son Dakika
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