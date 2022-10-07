Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu

Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu

Firma sahibi isyan etti: "Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında nankörlük gördüm"

Polisin baskın yaptığı depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp depoya istiflerken patronun titiz takibi sonucu yakayı ele verdi. Polisin baskın yaptığı bir depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi. Babalık yaptığı işçisinin kendisini 300 bin lira zarara uğrattığını belirten patronu, "İyilik yaptım. Nankörlük gördüm" dedi. Şoför ise gözaltına alındı.

Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D firma sahibi H.T.'nin titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.