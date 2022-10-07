Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu

07.10.2022 08:37

Bursa haber: Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu Firma sahibi isyan etti: "Bu kişiye babalık yaptım.

Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu

Firma sahibi isyan etti: "Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında nankörlük gördüm"

Polisin baskın yaptığı depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi

BURSA - Bursa'da bir nakliye firmasında şoför olan adam çalıştığı kamyondan sürekli mazot çalıp depoya istiflerken patronun titiz takibi sonucu yakayı ele verdi. Polisin baskın yaptığı bir depoda çok sayıda dolu mazot bidonu ele geçirildi. Babalık yaptığı işçisinin kendisini 300 bin lira zarara uğrattığını belirten patronu, "İyilik yaptım. Nankörlük gördüm" dedi. Şoför ise gözaltına alındı.

Bursa'da özel nakliyat firmasında yaşanan akıl almaz hırsızlık görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde yaşandı. Özel bir işletmeye 2 yıl önce şoför olarak başlayan A.D firma sahibi H.T.'nin titiz takibi sonrası çalıştığı araçtan mazot çalarken suçüstü yakalandı. Çaldığı mazotu evinin yakınındaki depoya stoklayan ve yaklaşık 30 bidon mazotla suçüstü yakalan zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Küçükbalıklı Merkez Karokulu'na götürüldü.

Öte yandan yaşanan vahim olay sonrası isyan eden firma sahibi H.T., "6 ayda 300 bin lira zararım oldu. Bu kişiye babalık yaptım. Karşılığında bana nankörlük yaptı' diyerek sitem etti.

YORUMLAR
500
Bursa haberleri: İnegöl'de annesinin emzirip uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi Bursa haberleri: İnegöl'de annesinin emzirip uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi Bazı öğrencileri arıların soktuğu okulda eğitime ara verildi Bazı öğrencileri arıların soktuğu okulda eğitime ara verildi Bilecik haberi! Bayrampaşa'dan Bilecik'e kültür gezileri Bilecik haberi! Bayrampaşa'dan Bilecik'e kültür gezileri
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:17:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da akıl almaz hırsızlık...Patronunu bidon bidon soydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement