Bursa gündem: Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa gündem: Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı

13.10.2022 07:04

Bursa haberleri: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpıp yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobiliyle ağaca çarpıp yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Uğur Vardar idaresindeki 06 HMM 07 plakalı otomobil, Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'nde ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Vardar, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Vardar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa gündem: Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa gündem: Bursa'da aracıyla ağaca çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika
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