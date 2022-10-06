Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu - Son Dakika
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Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu

06.10.2022 14:47
Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu

Bursa gündem haberine göre Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan mevkisinde meydana gelen kazada bir kamyon devrildi.

Bursa- Ankara kara yolu üzeri Ümitalan mevkisinde meydana gelen kazada bir kamyon devrildi. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaza Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Bursa Ankara kara yolu üzeri Ümitalan mevkisinde İsmail Doğan idaresindeki 43 TP 234 plakalı kamyon, İnegöl istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen kamyon nedeniyle yol 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle sürücü ve yanında bulunan yolcular yaralanmazken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekiplerince trafik kontrollü bir şekilde devam etti.

Çekici yardımı ile kamyonun yoldan kaldırılması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Ümitalan, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu - Son Dakika
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