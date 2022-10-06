Devrilen kamyon nedeniyle yol 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle sürücü ve yanında bulunan yolcular yaralanmazken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekiplerince trafik kontrollü bir şekilde devam etti.

Kaynak: AA

Ümitalan, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa haberleri! Bursa'da devrilen kamyon ulaşımın aksamasına sebep oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.