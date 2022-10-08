Bursa haber | Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa haber | Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı

08.10.2022 09:56

Bursa haber: Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir minibüsün direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir minibüsün direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa Asfaltı Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0972 plakalı işçi servisi refüjde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi, Mudanya Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber | Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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