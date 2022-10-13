Bursa haberleri! Bursa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haberleri! Bursa'da firari hükümlü yakalandı

13.10.2022 09:06
Bursa haberleri! Bursa'da firari hükümlü yakalandı

Bursa gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Huzur Sokak'ta durumundan şüphelendiği C.E'yi durdurdu.

GBT sorgusu yapan ekipler, C.E'nin 5 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı Son dakika haberi: Bursa'da suç makinesi kadın tutuklandı
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberleri! Bursa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
11:28 Sivas'ta 2 çocuklu çift, yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu
11:31 Zeynep Bastık, Diyarbakır'ı salladı! Konserine 70 bin kişi akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haberleri! Bursa'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement