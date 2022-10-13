Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi Panayır Deresinde meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkartılırken polis ekipleri çevrede önlem aldı. Daha sonra araç vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haber! Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu - Son Dakika

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