Bursa haber! Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu

13.10.2022 09:46

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtuBURSA Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu

BURSA Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi Panayır Deresinde meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkartılırken polis ekipleri çevrede önlem aldı. Daha sonra araç vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber! Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haber! Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye uçtu - Son Dakika
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