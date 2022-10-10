Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı

10.10.2022 09:13

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansıdı. İkinci olayda ise yol verme kavgasında sürücüler birbirine girdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Çevredekiler hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trafikte meydan muharebesi! Öfkeli sürücüler trafiği birbirine kattı

Taraflar bir süre birbirlerine vururken çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekibi birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı.

TRAFİKTE MEYDAN KAVGASI

İkinci olay ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar arabalarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Trafikte meydan muharebesi! Öfkeli sürücüler trafiği birbirine kattı
YORUMLAR (1)
500
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti
Kaynak: İHA

Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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