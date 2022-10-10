Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

10.10.2022 21:17

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı İnegöl'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - İnegöl'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı.

Kaza 19.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Çelik yönetimindeki 18 KV 189 plakalı otomobil, Bursa'dan gelip U dönüşü yapan Ahmet Sefa Akmaz yönetimindeki 16 ALF7 14 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan yolcu Ertekin Gökdemir ve hafif ticari araçtaki yolcular Zekeriya Rızık ve Muhammet Elhacı yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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