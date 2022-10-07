Bursa haberleri: Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü - Son Dakika
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Bursa haberleri: Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü

07.10.2022 23:12
Bursa haberleri: Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü

Bursa gündem haberi... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Arslan (37) yönetimindeki 22 ACB 837 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu Kozdere Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ve kızı Havva Arslan (10) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Araçtakilerin Bursa'dan İznik'teki bir düğüne gitmek üzere yola çıktıkları belirlendi.

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Kaynak: AA

Mehmet Emin Arslan, Yenişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberleri: Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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