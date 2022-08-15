Bursa haber | MUDANYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU -5 - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber | MUDANYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU -5

15.08.2022 12:10

Bursa yerel gündem haberine göre Sağanak yağış nedeniyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı.

Sağanak yağış nedeniyle Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağmur sularıyla birlikte çok sayıda kaya parçasının da yolları kapladığını söyleyen esnaf Ömer Özdemir, 'Bugün ayrı bir afet vardı. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Dükkanıma geldiğimde her yer çamurdu. Bir de rögarlar taşınca içerisi lağım sularıyla doldu. Çok fena bir koku vardı. Temizliyoruz ama bir an önce altyapı sorununun çözülmesi lazım. Denizimiz var, şuraya iki tane delik açılsa denize gider. Ben yukarı tarafta oturuyorum. İş yerine gelirken, çamurlar akıyordu. Yerler taş doluydu. Baya bir zorlandık' dedi.

Muhammet Yıldırım da fırınını basan yağmur sularıyla mücadele ettiğini söyleyerek, 'Simit fırınım var. Saat 06.30'da buraya geldim. Herhangi bir şey yoktu, hava bulutluydu. Birdenbire yağdı, bir kerede yağdı zaten. Ben üst kata çıktım, camları kapatmak için. Aşağı indiğimde burası göl olmuştu. Yaklaşık yarım metre su yükseldi. Yol kapanıp, sahil yolu açılsaydı iyi olurdu. Çünkü arabalar geçtikçe daha çok su girdi içeriye. Yarım saatte iş bitti. Baya bir su bastı. Biz 4 kişi zor temizledik. Temizledikçe içeri giriyordu, arabalar geçtikçe girdi. 1 saat temizledik' diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor Mudanya'daki 3 sokak için başkan talimat verdi Mudanya'daki 3 sokak için başkan talimat verdi
Kaynak: DHA

Mudanya, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haber | MUDANYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU -5 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni anket! AK Parti'nin son oy oranı belli oldu
11:36 Petek Dinçöz'e yeni eşinden 1 milyon 300 bin liralık düğün hediyesi
11:29 Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı
11:14 Güne yükselişle başlayan dolar 18,10 liradan alıcı buluyor
11:04 Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı
10:56 Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
10:54 Etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle Erzurum'da Oltu Çayı kurudu
10:45 İstanbul'da kene istilası! Vatandaşlar binadan panikle ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 12:26:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haber | MUDANYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU -5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement