Bursa haberleri | Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haberleri | Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı

17.10.2022 17:20

Bursa haberi: Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı.

Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı

BURSA - Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece yarısı meydana geldi. İznik ilçesindeki İstanbul Kapı Aile Sağlığı merkezine giren hırsız içeride bulunan bilgisayarı ve kulak kontrol cihazını çaldı. Sabah sağlık ocağında görevlinin fark etmesi üzerine polis olay yerine geldi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından kimliği tespit edilen ekipler şüpheli gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Park halindeki TIR'a çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti Son Dakika | Park halindeki TIR'a çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberleri | Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:41:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haberleri | Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement