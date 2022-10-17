Olay, geçtiğimiz hafta gece yarısı meydana geldi. İznik ilçesindeki İstanbul Kapı Aile Sağlığı merkezine giren hırsız içeride bulunan bilgisayarı ve kulak kontrol cihazını çaldı. Sabah sağlık ocağında görevlinin fark etmesi üzerine polis olay yerine geldi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haberleri | Bursa'da sağlık ocağını soyan hırsız yakalandı - Son Dakika

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